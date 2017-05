Jachthaven Cadzand spectaculair geopend

Veel bezoekers kwamen woorden tekort om de jachthaven te loven. Roy van Aller was een van die mensen. Als voormalig voorzitter van de Watersport Vereniging Breskens weet hij waar hij over spreekt. "Het is een prachtige jachthaven, je kunt met de boot gemakkelijk manoeuvreren." Als je eenmaal in de haven ligt, want er komen kan lastig zijn. "De doorgang is een beetje nauw. Je moet je motor op stand-by hebben, anders vaar je bij harde wind tegen de dam aan. Het is dus zaak om te blijven sturen." Hij ziet de jachthaven in Cadzand niet als concurrentie voor die in 'zijn' Breskens, waar vier keer meer boten kunnen aanleggen. "We versterken elkaar juist, denk ik. Het ziet er hier prachtig uit. De toiletten zijn ook keurig. Alleen jammer dat het café nog niet open is."