Inzamelingsactie voor zieke Lisa (5) uit Sluis

Raadslid d'Hooghe: oversteekplaats bij supermarkten Axel

23 augustus AXEL - Er moet meer aandacht komen voor voetgangers in de Tuinstraat in Axel. Dat vindt raadslid Jack d'Hooghe (Sociaal Terneuzen). Met name bij de parkings van de supermarkten kruisen automobilisten en voetgangers elkaars pad.