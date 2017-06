IJzendijkenaar De C. speelt bijrol in rechtszaak Kasteelmoord

BRUGGE - IJzendijkenaar E. de C. mag dan al twee jaar vastzitten in verband met de Vlaamse Kasteelmoord, naar verhouding is zijn - vermeende - rol in de zaak beperkt. Dat bleek maandag opnieuw tijdens het vervolg van de rechtszaak rond de geruchtmakende kwestie.

De zaak draait om de moord op kasteeleigenaar Stijn Saelens uit Wingene, in januari 2012. De C. is één van de vier verdachten. Hij zou tussenpersoon zijn geweest bij het regelen van de moordenaar - een Eindhovenaar die inmiddels is overleden.

Begin mei verraste de schoonvader van het slachtoffer, A.G., door te bekennen dat hij opdracht had gegeven voor de moord op zijn schoonzoon. Mede daardoor werd het vervolg van de zaak uitgesteld, tot maandag. De vermeende rol van De C. kwam daar maar zijdelings aan bod. Veel meer aandacht ging naar de rol van P.S., die door opdrachtgever A.G. zou zijn ingeschakeld om de moord te organiseren. Die P.S. zou weer met De C. in contact zijn getreden, maar daarover ging het gisteren nauwelijks.

Dat komt De C. uiteraard niet slecht uit. Hij ontkent, en zijn advocaten wijzen er al lang op dat er geen directe bewijzen tegen hem zijn. Alleen tussenpersoon P.S. zelf zegt dat hij via De C. de uiteindelijke moordenaar leerde kennen, en er zijn enkele bewijzen van telefonisch contact tussen het duo. Tijdens de reconstructie van de moord werd De C. maandag dan ook maar weinig genoemd.