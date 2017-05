IJzendijkenaar De C. pas in juni voor rechtbank

Dief herkent zichzelf op tv, meldt zich op politiebureau

13:32 TERNEUZEN - Woensdagmorgen heeft een man zich op het politiebureau in Woerden gemeld, omdat hij zich herkende op bewakingsbeelden bij Opsporing Verzocht. De politie was op zoek naar deze man, vanwege een diefstal op 14 oktober bij juwelier Wijffels in de Noordstraat in Terneuzen.