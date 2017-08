Identiteit 'Zwin-vrouw' nog niet achterhaald door complex onderzoek

Het in stukken gehakte lichaam van de 'Zwin-vrouw' werd in juli 1994 gevonden bij Het Zwin. Haar identiteit kon toen niet worden vastgesteld en ze werd begraven in een anoniem graf op de begraafplaats van de Hoogstraat in Sluis.

Coldcaseteam

Dat is na vijf maanden onderzoek nog niet gelukt. ,,Het onderzoek is nog in volle gang", zegt NFI-woordvoerster Eef Herregodts. ,,Het is dan ook allemaal erg complex. De resten waarmee we moeten werken, zijn oud. Het is dan ook moeilijk te voorspellen wanneer we met onderzoeksresultaten naar buiten kunnen komen." Als de identiteit van de Zwin-vrouw wordt vastgesteld, gaat haar stoffelijk overschot naar haar familie. Lukt het niet, dan is het nog niet zeker of zij weer terug begraven wordt in Sluis.