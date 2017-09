Hoogseizoen is klaar, maar het Zeeuws-Vlaamse campingleven gaat door

HENGSTDIJK - De zomervakantie is voorbij, maar het campingleven nog niet. Bij recreatiecentrum De Vogel in Hengstdijk wordt genoten van de laatste zonnestralen.

Een rondje over het uitgestrekte terrein van recreatiecentrum De Vogel bij Hengstdijk geeft meteen een vakantiegevoel. De nog warme wind blaast de eerste herfstblaadjes over het pad, de konijnen, die de hele zomer zijn vertroeteld en geaaid, doen een dutje en eekhoorns springen vrolijk rond. Het is er aangenaam rustig, maar verlaten is de camping niet.

Campinggasten maken een wandeling, drinken koffie bij de cafetaria waar medewerkster Mirjam even tijd maakt voor een praatje of nemen een duik in het binnenzwembad. Er is alleen één groot verschil met de afgelopen weken: de speeltuin is leeg, er is geen rij bij de glijbaan in het zwembad, het geratel van fietsjes en steppen ontbreekt en er galmen geen hoge kinderstemmetjes door de sanitairgebouwen.

Hele jaar open

Volledig scherm De camping van Recreatiecentrum De Vogel lijkt uitgestorven, maar is dat zeker niet. © Boaz Timmermans De scholen zijn sinds gisteren in het hele land weer bezig, maar het campingleven gaat hier door. De Vogel, de grootste camping in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, is het hele jaar open en heeft honderden plaatsen voor caravans, tenten, campers en verhuur- en groepsaccommodaties. Ook mensen uit de buurt komen voor de binnenspeeltuin, horeca en het zwembad. Vijfhonderd mensen hebben er een vaste plek en verblijven er regelmatig. Sommige campinggasten komen juist graag aan het einde van de zomer.

Zoals Noëlla Vercamer uit het Belgische Wervik. Zij is enkele maanden per jaar op de camping te vinden en merkt heel goed dat de scholen weer begonnen zijn, haar stacaravan staat pal naast een speeltuin. De bedrijvigheid vindt ze gezellig, maar ze geniet nu misschien nog wel het meest. ,,Ik ben hier graag aan het begin en het eind van het seizoen. Nu kun je hier heerlijk wandelen, de sfeer is gezellig en met de andere buren drinken we wel eens een glaasje.”

Animatieteam

Ook Nancy Heusdens uit Hulst geniet bij haar caravan nog van de laatste zonnestralen. Haar kinderen van acht en tien jaar zijn weer begonnen op school in België. Na twee maanden onbekommerd zwemmen en spelen op de camping. ,,Ze moesten echt afkicken dat ze hier niet meer naar het animatieteam konden”, lacht ze. ,,Ik ben hier graag, we komen zo vaak we kunnen. De kinderen komen hier ook nog vaak zwemmen en ik zit bij de kaartclub.” Zelfs konijn Pluche heeft er de hele zomer in zijn hokje ‘gekampeerd.’

Een paar ‘straten’ verderop genieten ook Rudi Vandevelde en zijn partner Linda uit Sint-Niklaas van de rust. ,,We zijn hier sinds april en komen al voor het achtste jaar”, vertelt Rudi. ,,We hebben deze straat bewust uitgezocht omdat hier meer mensen van onze leeftijd staan en het altijd eigenlijk rustig is. Als het weer het toelaat, komen we naar hier.”

Grote schoonmaak