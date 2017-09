Honden sluiten zwembadseizoen af

De Blaauwe Hoeve in Hulst is week lang camping

14:35 HULST - Woonzorgcentrum De Blaauwe Hoeve in Hulst is deze week een camping. Maandag was daarom een petanquetoernooi. Veel bewoners deden echter niet mee aan het spel en dat is niet zo verwonderlijk vindt Wies de Bakker, voorzitter van de jeu de boulesclub van Curamus. “Zo’n bal is voor veel mensen toch te zwaar.”