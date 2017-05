Hoe rijk is Salar Azimi? Van asielcentrum tot kasteel

Salar Azimi geeft NAC een premie van 110.000 euro als de Bredase club promoveert . Wie is deze weldoener? ,,We feesten graag, maar verkijk je niet op de champagne.''

Hij besproeit het gras van zijn kasteel in Aardenburg met champagne, wil een Airbus van het Belgische leger kopen om er een hotel in te vestigen en wanneer een speciale uitlaat voor zijn Lamborghini 30.000 euro kost, dan ligt Salar Azimi daar echt niet van wakker.

Niemand zal de Zeeuws-Vlaamse zakenman en miljonair Salar Azimi (34) op een calvinistische levensstijl kunnen betrappen. Zijn laatste uitspatting: spelers en staf van NAC krijgen een premie van 110.000 euro als de club uit Breda naar de eredivisie promoveert. En de fans? Die krijgen bier en champagne.

Pensioen

Het mag wat kosten, maar hoe rijk Azimi en zijn vier jaar jongere broer Sasan zijn is niet helemaal duidelijk. Zelf zegt hij: ,,Ik kan eigenlijk met pensioen. Mijn geld krijg ik de rest van mijn leven niet op.'' Naar eigen zeggen was hij vorig jaar 6 miljoen euro waard.

Het blad Quote betwijfelt dat; het komt niet verder dan 3 miljoen, tot ergernis van Azimi, die zich meet met 'de beste boekhouders van Nederland': ,,Ik durf te zeggen: wij zijn 6 miljoen euro waard. En dan ben ik nog conservatief!''

Uitbundige leven

Hoe dan ook, de Zeeuwse zakenman doet geen enkele moeite om zijn rijkdom te verbergen voor de buitenwereld. In België is hij zodoende al een BV'er, een Bekende Vlaming. Met dank aan zijn deelname aan realityshow The Sky is the Limit, waarin het uitbundige leven van steenrijke Vlamingen tot in detail wordt gevolgd.

Het decadente tv-programma valt niet bij iedereen in goede aarde. 'Salar Azimi is de koning van de blingbling, de keizer van de wansmaak', zegt een criticaster ,,Lege vaten die zichzelf prostitueren'', is de omschrijving die oud-presentator en politicus Jan Becaus geeft aan de show.

Gedrag

Azimi nuanceert het extravagante gedrag: ,,We feesten graag, maar verkijk je niet op de champagne en dure auto's. We werken ook ontzettend hard.'' En over z'n Lamborghini van vijf ton is hij eigenlijk een beetje teleurgesteld: ,,Ik voel me niet lekker in die opzichtige wagen. Geef mij maar een Mercedes S-klasse. Veel comfortabeler.''

In alle opzichten is Azimi een nouveau riche. Hij is niet in bittere armoede opgegroeid, maar heeft wel degelijk zware tijden gekend. Die begonnen in 1995, toen zijn vader zei: ,,Jongens, we gaan weg uit Iran, naar het Westen. Op zoek naar een betere toekomst voor jullie.'' Na een barre tocht komen ze aan in Zeeuws-Vlaanderen. De broers gaan studeren en ontgroeien het 'kippenhok' in Schoondijke dat doorgaat voor woning. Nu wonen ze in een kasteel in Aardenburg, maar de vluchttijd maakt een blijvende indruk.

Eerder dit jaar neemt de Zeeuws-Vlaamse zakenman het daarom op voor reizigers die dreigen te stranden op vliegvelden, vanwege het inreisverbod voor moslims naar Amerika. Ze mogen in zijn hotel de ontwikkelingen afwachten.

Vluchtelingen

Over vluchtelingen is Azimi ook duidelijk: ,,Dat zijn de pensioenbetalers van later.'' Daar blijft het niet bij: ,,In 2014 heb ik twee miljoen euro aan belasting betaald. In m'n eentje heb ik het salaris van Geert Wilders en zijn rechtse bende betaald.''

Maar het is de extravagante manier van zaken doen die beklijft. Salar en Sasan zijn eigenaar van Hotel De Elderschans in Aardenburg, maar willen ook een Airbus A310 kopen. Dat moet een luxehotel met twintig kamers worden. Verder hebben ze hun zinnen gezet op een aftandse partyboot. Daar willen de broers een drijvende disco van maken, inclusief buikdanseressen.

Ondanks zijn protserige levensstijl let Salar wel degelijk op de kleintjes. ,,Voor ons hotel bestellen we pakken melk bij de Aldi'', verklapt de ondernemer eind vorig jaar. ,,Die kost 49 cent per liter, inclusief btw. Bij de Sligro is het 89 cent, ex btw. Dat kan op jaarbasis duizenden euro's verschil maken.''

Van asielcentrum tot kasteelheer, Salar Azimi en zijn broer Sasan hebben het helemaal gemaakt. Dat laten ze weten ook. Nu duiken ze in Breda op, om met hun vermogen NAC naar de eredivisie te juichen.

De reden volgens Salar: ,,We zijn weldoeners.''