'Hoe kan het dat u niet merkte dat u over iemand heen reed?'

DEN BOSCH - "Hoe kan het nou toch dat u niet merkte dat u over iemand heen reed? Hij zou zeven meter zijn meegesleurd. Hoe bestaat het dan dat u het niet merkte." De rechter van het gerechtshof in Den Bosch vroeg het dinsdag nadrukkelijk twee keer. Het antwoord van de 53-jarige Toine van E. uit Terneuzen kwam niet. "Ik weet het niet.''

Het lijkt duidelijk dat het Van E. was die 11 mei 2013 zijn drinkmaatje Derk Ridderbos doodreed. Die nacht vertrekt Ridderbos rond één uur wankelend uit frituur Azië aan de Alvarezlaan in Terneuzen. Enkele minuten later vertrekt Van E.

Volledig scherm Archief: De Ford Focus wordt weggetakeld in de Klaprooslaan in Terneuzen. © Tim Koster Een uur later wordt het lichaam van Ridderbos aangetroffen. Dood. Onderzoek wijst uit dat dat moet zijn gebeurd met de Ford Focus van Van E. Die heeft namelijk schade die past bij de aanrijding. Uit onderzoek blijkt overigens ook dat Ridderbos waarschijnlijk al op straat lag toen de aanrijding gebeurde. En beide mannen hadden redelijk wat gedronken, al denkt Van E. dat hij minder dronk dan uiteindelijk de uitbaatster van Azië vertelde.

'Dood door schuld'

De rechtbank in Middelburg legde vorig jaar twee jaar cel op en een rijverbod van vijf jaar. Die straf is aan de hoge kant, vond aanklager Lilian van Tilburg gisteren bij het hof in Den Bosch. Volgens de rechtbank was er sprake van roekeloosheid. Daarvan is volgens justitie echter geen sprake. Wel van onvoorzichtigheid en dus dood door schuld. De straf zou daarom 1,5 jaar cel moeten zijn en vier jaar rijverbod.

Advocate Sandra van Steenbergen pleitte voor vrijspraak. Van E. had volgens haar, ondanks de alcohol, normaal gereden en ook voor het verlaten van de plaats van het ongeval zou vrijspraak moeten volgen. ,,Hij had er geen benul van dat er überhaupt een plaats van ongeval was, omdat hij de aanrijding niet had gemerkt.''

De ouders en zus van Ridderbos zijn vooral verbolgen over het uitblijven van contact en excuses. Die kwamen dinsdag mondjesmaat in het laatste woord. ,,Ik betreur wat zich heeft afgespeeld en wat er is gebeurd'', zei van E.