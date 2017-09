'Hier mogen jullie niet #chillen van jullie wijkagent'

“Héé Peet! Hoe gaat het?” Als Petra Pronk in haar politie-uniform een school bezoekt of patrouilleert, wordt ze door jongeren enthousiast begroet en herkend. Vanwege haar aanwezigheid op Facebook, Instagram en Twitter en haar berichten die speels maar tegelijkertijd ook informatief en duidelijk zijn. “Ik wil jongeren voorzien van informatie en de drempel voor hen verlagen om contact op te nemen”, vertelt de West-Zeeuws-Vlaamse agente. Dat blijkt nodig, jongeren vinden het moeilijk om een agent aan te spreken of om naar het bureau te komen, merkt Pronk. “Maar via Instagram sturen ze me wél privéberichten over bijvoorbeeld sexting of pestgedrag. En dan kan ik vervolgens contact opnemen of thuis langs gaan.”

Petra Pronk is sinds januari 2013 werkzaam in de gemeente Sluis en was twee jaar later actief op Instagram, een app waar foto’s met korte begeleidende teksten op gepost worden. Dat kwam voort uit anderhalf jaar durend onderzoek dat de agente deed, het interviewen van jongeren en verspreiden van enquêtes. Haar onderzoek mondde uit in een pilot voor Instagramgebruik bij de politie op regioniveau, waarbij Pronk samen met twee agenten uit West-Brabant ontdekte hoe goed jongeren reageren op de aanwezigheid van de politie op het online platform. En hoe het vertrouwen groeit als er snel en adequaat gereageerd wordt op berichten. Er kwam daarna een 'social media overleg' bij politie Zeeland en vervolgens voor de hele regio Zeeland en West-Brabant. “Het heeft ook een meerwaarde voor preventie.”

Zo postte Pronk bijvoorbeeld een foto van een leegstaand gebouw op de kop van de haven in Breskens en een plek aan de vissershaven waar borden met ‘verboden toegang’ staan. ‘Hier mogen jullie dus niet #chillen #hangen of stiekem #zwemmen ;-). Deze locaties kosten jullie een geldboete en bij het niet voor handen hebben van een legitimatiebewijs, 2 boetes. Was getekend, jullie wijkagent.’ “Dat klinkt toch veel leuker dan dat je gewoon zegt dat je er niet mag komen”, zegt ze. “Ik wil duidelijk zijn, maar op een leuke manier. En als ik een boete moet uitschrijven, doe ik dat. Dat wordt dan ook geaccepteerd.” Jongeren zijn ook nieuwsgierig naar wie Petra is. Ze post daarom ook foto’s van zichzelf en collega’s op patrouille, waar veel ‘likes’ en reacties op komen. ‘We are in the house’, zette ze bij een vrolijke groepsselfie op de start van de Visserijfeesten.