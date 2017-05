'Het spookt in leegstaand verpleeghuis Terneuzen'

In een hal van het pand is het direct raak. Groepsleider Jill ziet een mannelijke schim voor haar staan. "Hier stond dus net iemand, niet zo'n heel groot iemand." Een mannelijke teamlid valt haar bij: "Ik voel hier een koude wind." Met de nachtmodus op hun camera filmen ze naar eigen zeggen een schim achter een raam (op 4:42 minuten in video).

Ze ziet meerdere schimmen, onder andere van kinderen, en probeert ermee in gesprek te gaan. "Is er iemand die met mij wilt communiceren hier? Is hier een oudere man aanwezig? Wat is je naam? We doen je geen kwaad. We willen alleen maar bewijzen dat er meer is tussen hemel en aarde. Zou je ons dat kunnen bevestigen?"