Herinneringen ophalen aan 'de boot'

Petra Selis van Centrum Qi aan de veerhaven en de vrijwilligers van het museum bezorgden de bezoekers een onvergetelijk weekend. Voor de transfer tussen beide locaties stonden fietsen en golfkarretjes klaar. En natuurlijk was er snert, net zoals op de boot. Een tochtje maken met museumschip Zuidvliet, het enige PSD-schip dat nog in Zeeland ligt, was in trek. Tientallen keren voeren de vrijwilligers uit om een kijkje bij de zeehonden te nemen. In de terminal en in het museum draaiden films over 'de boot' en er waren tal van bijzondere foto's, vaak uit privé bezit, te zien.