Grote stap vooruit in havenplan Breskens

De aankoop van het gebied is een grote stap in het ambitieuze havenplan. De gemeente Sluis en drie ontwikkelaars (Vroon, Verstraeten en Van der Poel) presenteerden enkele jaren geleden het idee om de haven te transformeren.

Die is nu nog eigendom van het Rijks Vastgoed Bedrijf (RVB). Dat mag alleen onderhandelen met andere overheden. Afgesproken is daarom dat Sluis de haven koopt en voor hetzelfde bedrag doorverkoopt aan de ontwikkelaars.

Dat ging niet zonder slag of stoot. Het proces duurde meer dan twee jaar. Dat was een stuk langer dan gehoopt, erkent wethouder Jack Werkman. ,,We hadden een lastige positie. We zaten ertussen, moesten eisen van de ene partij overdragen aan de andere en weer terug, en ondertussen moesten wij in de gaten houden dat we op geen enkele manier risico liepen."