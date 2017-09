Groot mes, wapen, softdrugs en flesje GHB in auto met minderjarig kind

Dode in cabine vrachtwagen bij Westdorpe

2 september WESTDORPE - Op een parkeerplaats aan de Tractaatweg bij Westdorpe is vanmorgen een dode man in de cabine van een vrachtwagen aangetroffen. Volgens politiewoordvoerder Cristel Willems is er geen reden om aan te namen dat de man een andere dan een natuurlijke dood is gestorven.