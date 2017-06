Groen licht voor Eiffeltoren bij IJzendijke

Kas­teel­moord­ver­dach­te uit IJzendijke: 'Ik ben slachtoffer, geen dader'

14:44 BRUGGE (B) - IJzendijkenaar E. de C. is in de zaak rond de Vlaamse Kasteelmoord opgepakt op basis van ‘informatie van de Nederlandse recherche en telefoniegegevens’. Er is dus meer bewijs dan alleen de verklaring van P.S., een andere verdachte in de zaak. Dat zeiden rechercheurs tijdens de rechtszaak tegen de vier verdachten in de Vlaamse Kasteelmoord.