Graauwrock: al 18 jaar klein maar fijn

We wisten totaal niet waar we mee bezig waren. We stopten het geld in emmers en hadden geen idee hoe we het moesten afvoeren. Liep ik daar met grote enveloppen door het dorp. Die werden verborgen in de kerk en daarna naar de bank gebracht.'' Carlo Saman, woordvoerder van Stichting GraauwRock, heeft goede herinneringen aan de eerste editie van het festival, 18 jaar geleden. ,,Die eerste keer was het best.''

Golden Earring

De Nederlandse rockband Golden Earring trad in 1999 op op de voetbalvelden van vv Graauw, vanwege het 25-jarig jubileum van voetbalvereniging IZV Kloosterzande. Eenmalig, was de bedoeling. Maar toen het concert 2800 bezoekers trok, besloten de twee verenigingen samen een festival op te zetten. ,,Er was niet veel te doen in Zeeuws-Vlaanderen, dus een festival was welkom.'' En zo geschiedde. De eerste editie van GraauwRock was een feit. De stichting vroeg nogmaals Golden Earring. Die bandleden waren na afloop zo enthousiast over de organisatie, dat ze nog twee keer terugkwam: in 2006 en 2008.

GraauwRock werd een jaarlijks terugkerend evenement op Hemelvaartsdag, dat het ene jaar 750 bezoekers trekt en het andere jaar 3000. ,,We zijn erg afhankelijk van het weer. De sfeer is veel beter als je in het zonnetje kunt staan.'' En de line-up doet natuurlijk ook veel. Zo trok zanger Guus Meeuwis in 2012 veel bezoekers. Maar Saman was zelf vooral enthousiast over het optreden van de Belgische popgroep Clouseau in 2010. ,,Die had echt een geweldige lichtshow. Toch viel het aantal bezoekers tegen, want de groep trad twee maanden later gratis op in Sint-Niklaas.''

Concurrentie

Concurrentie is iets waar GraauwRock veel last van heeft. Vooral het Hulster festival Vestrock, dat sinds 2010 jaarlijks wordt gehouden, zit vaak in de weg. Zeker nu Hemelvaartsdag dit jaar op 25 mei valt en Vestrock van 2 tot 4 juni wordt gehouden. ,,Mensen kunnen hun geld maar één keer uitgeven. Maar ondanks de concurrentie blijven we positief.'' De stichting is niet gericht op winst maken en is zeker niet van plan om uit te breiden. ,,Maximaal 3000 bezoekers is genoeg. Anders is heel het dorp in rep en roer. We kunnen 10.000 man kwijt op onze voetbalvelden, maar we willen geen faillissement riskeren. Hoe groter je wordt, hoe duurder de artiesten en bijkomende podiumeisen.''

Inmiddels is er geen GraauwRock meer zonder The Road to GraauwRock: een zoektocht naar jong talent. Een dag voor het festival wordt deze selectiewedstrijd gehouden. De winnaar van The Road mag het festival openen op het hoofdpodium. Saman moet lachen als hij denkt aan een van de eerste edities van The Road to GraauwRock. ,,Racoon, toen net opgericht, had zich ingeschreven. Maar ze waren te laat en konden dus helaas niet meer meedoen. Er zit namelijk wel wat tijd in het maken van een selectie, want je moet toch alle muziek beluisteren. Racoon heeft nog niet op GraauwRock gestaan, maar het zou zeker kunnen in de toekomst.''

Keelontsteking

Inmiddels stonden er al grote namen op GraauwRock zoals Rowwen Hèze, Miss Montreal en Roel van Velzen. Ook De Dijk stond al op het festival, al ging dat niet helemaal zoals verwacht. Door een keelontsteking van zanger Huub van der Lubbe kon het concert in 2015 niet doorgaan. De mensen die al tickets hadden, konden hun geld terugkrijgen of kiezen voor gratis consumptiebonnen. Gelukkig maakte De Dijk het vorig jaar goed. ,,Ook het optreden van Golden Earring in 2006 moesten we cancelen, omdat het ontzettend slecht weer was. En dat terwijl de bandleden op dat moment al in Graauw waren.'' Tien dagen later was het weer een stuk beter en kon het optreden alsnog doorgaan.

Dit jaar pakt de stichting uit met de 23-jarige singer-songwriter Lucas Hamming. ,,We probeerden hem drie jaar geleden al te strikken, maar dat lukte niet. Hij heeft nu net een nieuw album uit, dus het is top dat hij komt.'' Saman verwacht dat de line-up van dit jaar zo'n 1200 bezoekers zal trekken. ,,Het programma is helaas iets kleiner, omdat we te kort op Vestrock zitten.'' Naast Lucas Hamming verwacht hij dat ook de Daredevils voor sfeer zullen zorgen. Zij zijn van hetzelfde niveau als The Dirty Daddies, een spektakelband die al vier keer op GraauwRock stond en erg succesvol was. Saman: ,,De fans van The Dirty Daddies kunnen gerust zijn, want de band treedt op tijdens ons Oktoberfest.''

GraauwRock 2017 wordt gehouden op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag). Het festival wordt om 17.30 uur geopend door de winnaar van The Road to GraauwRock. Daarna zijn er optredens van The Brightt, Belgian Quo Band, Orange Skyline, Lucas Hamming, Luminize en Mooi Wark. Daredevils sluit het festival af van 23.45 tot 01.00 uur. De optredens vinden afwisselend plaats op het hoofdpodium en in de tent. Tickets kosten dertig euro aan de kassa. Kinderen tot dertien jaar hebben gratis toegang onder begeleiding van een volwassene.