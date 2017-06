Graafjansfeesten hebben in Dijkfeesten waardige opvolger

Verder was er rondom het Plein animatie voor de kinderen. 's Middags klonk het startschot voor de wielerwedstrijd en was er verder ambiance met een countrydancegroep en een rockband. In de Kirke was een gevarieerd aanbod kunst te bewonderen. De saamhorigheid van de bewoners kwam goed in beeld bij een dorpspicknick waarbij 135 inwoners hun zelf meegebrachte etenswaren nuttigden.