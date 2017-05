Gezocht: huisgenoot, meervoudige handicap geen bezwaar

HULST - Delano Sturms (22) woont in een prachtig, compleet aangepast zorgappartement aan het Blaauwe Hofke in Hulst. Hij heeft 24 uur per dag zorg beschikbaar en die persoonlijke aandacht doet de meervoudig gehandicapte 'boef' ontzettend goed. Deze vorm van kleinschalig wonen is duur, maar het appartement is groot. En daarom zoekt moeder Marga een huisgenoot voor Delano, om zo plezier, zorg en kosten te delen.

Aan de meeste balkonnetjes aan het Blaauwe Hofke hangen potten met geraniums, maar één van de balkondeuren is opgesierd met een glasverftekening van Bert en Ernie. Dat kan niet missen, dat is het appartement van Delano. Moeder Marga Rombaut, al druk in de weer voor de open dag op zaterdag 10 juni, opent trots de deur van het zorgappartement op de begane grond. Het is er licht en ruim, vrolijk ingericht en er klinkt zachte muziek. Wat opvalt is de enorme box van twee bij twee meter, midden in de woonkamer, en Delano er in.

Kroelen

Delano is meervoudig gehandicapt, zowel lichamelijk als verstandelijk. Praten kan hij niet, lopen ook niet. Bij zitten, eten, douchen, en alle andere alle activiteiten krijgt hij hulp. Kortom, Delano heeft 24 uur per dag zorg en aandacht nodig. En die krijgt hij in zijn appartement, niet minder dan negen verzorgenden heeft hij tot zijn beschikking. Imke Buijze (24) is een van hen. ,,Delano houdt ontzettend van kroelen en van alles ontdekken. We maken vaak uitstapjes, dan gaan we bijvoorbeeld naar een bandje luisteren in de Truffinozaal op het terrein hier. Dat vindt hij heerlijk en de andere bezoekers komen altijd even bij hem zitten."



,,Sinds februari vorig jaar krijgt Delano dagbesteding in zijn eigen appartement. Daarvoor heeft hij op diverse andere plaatsen gezeten, maar dat beviel niet", zegt Rombaut. ,,Delano thuis opvangen is echt te zwaar, maar ik wilde pertinent niet dat Delano naar een speciale zorginstelling voor gehandicapten zou gaan, ik wilde méér voor hem. De volle aandacht, veel naar buiten, veel activiteiten en nu heeft hij dat, in zijn eigen appartement en hier overal op het terrein. Het gaat zichtbaar heel goed met hem, maar dit kleinschalig wonen is erg kostbaar."

Huisgenoot

Rombaut heeft daarom het plan opgevat een huisgenoot voor Delano, haar 'boefje', te zoeken: het zorgappartement heeft behalve een grote woonkamer, keuken en enorme badzaal met allerlei hulpmiddelen immers twéé slaapkamers. Ook is er een plafondlift. De verzorgenden van Delano staan ter beschikking van de huisgenoot. Rombaut: ,,Ik zoek een jongen of meisje vanaf 18 jaar. Ook meervoudig gehandicapt mag, maar hoeft niet. Iemand met Down, iemand al of niet in een rolstoel, uit Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland of daarbuiten, dat maakt niet uit. In ieder geval iemand die zou floreren bij deze vorm van kleinschalig wonen. Want het kán dus echt en wie wil dat nu niet voor zijn kind?"