Gewapende overval op Lidl in Sas van Gent

Zorgen over haalbaarheid nieuw museum Aardenburg

10 mei AARDENBURG - Het nieuwe pand voor het archeologisch museum in Aardenburg wordt pas over een poosje aangekocht, als er wat meer zekerheid is over subsidies. Dat liet wethouder Peter Ploegaert dinsdag weten in een commissievergadering van de Sluise gemeenteraad. Toch kon dat de zorgen over de haalbaarheid niet bij iedereen wegnemen.