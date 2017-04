Gentse oma (77) dealde speed: 'Ik kwam gewoon niet toe met mijn pensioen'

"Ik voel me niet schuldig tegenover die druggebruikers", zegt Martha V. vanuit haar keuken in haar sociale flat in Wondelgem. "Want maak u geen illusies", zegt ze fel. "Als die mensen hun spul niet bij mij kochten, kochten ze het gewoon elders. En voor alle duidelijkheid: die kopers waren ook geen kleine kinderen."

De bejaarde huisvrouw staat terecht voor het bezit en verkoop van speed. Twee jaar lang verkocht ze de drugs vanuit haar appartement. Haar duistere praktijken kwamen aan het licht, nadat een klant tegenover de politie uit de school klapte. Het parket wil dat ze twee jaar de cel ingaat (waarvan een deel voorwaardelijk) en een geldboete van 6.000 euro boete betaalt, meldt dagblad het Nieuwsblad.

Het enige waar Martha spijt van heeft, is dat ze haar drugsgeld thuis oppotte in een kluis. "Ik had al 5.000 euro bij elkaar gespaard", zegt ze. "Maar bij de inval heeft de politie dat geld gevonden en in beslag genomen. Ik had het beter allemaal opgemaakt. Samen met mijn dochter en kleindochters. Nu hebben we er niets aan gehad."

De politie vond bij de huiszoeking niet alleen een dikke stapel bankbiljetten, maar ook nog 220 gram speed. Klaar om door Martha afgewogen en in zakjes gestoken te worden. "In feite was dat hard werken", zegt ze.

De rechtbank geloofde niet dat de vrouw het deed om haar pensioen aan te vullen. Ze zou het eerder gedaan hebben om haar dochter te helpen, die ook dealde en er al eerder voor in de cel zat. "Het is een beetje Breaking Bad op zijn Vlaams", zei haar advocaat volgens het Nieuwsblad.