Gedenkplaat voor Belgische oorlogsvluchtelingen onthuld in Hulst

De gedenkplaat was hoognodig. De opvang van de vluchtelingen wordt nogal eens vergeten in geschiedenisverhalen, zowel in Nederland als België. Terwijl de vluchtelingenstroom een grote weerslag had op de Belgen die het wapengekletter van de Duitsers wilden ontvluchten, maar ook op de Zeeuws-Vlamingen die hen opvingen.