Foutje politie: eigenaar in beslaggenomen hond Hulst géén lid van No Surrender

In het politiebericht vermeldde de politie dat de verdachte lid is van No Surrender. Dit heeft volgens politiewoordvoerster Esther Boot te maken met het landelijk 'naming and shamingbeleid' wat sinds 2013 is ingevoerd. Hierbij noemt de politie steevast de naam van de motorclub als een lid ervan voor een misdrijf wordt opgepakt. In dit geval had de politie het bij het verkeerde eind. Boot: ,,Een misverstand." De politie heeft het bewuste persbericht inmiddels gerectificeerd. Er worden geen persoonlijke excuses gemaakt aan de verdachte.