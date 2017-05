Foodtruckfestival Terneuzen: Hoeveel bier moet je meenemen?

Met nog een derde, laatste dag voor de boeg is mede-organisatrice Lineke Keizer zondagmiddag al dik tevreden. ,,De voorraad bier voor zondag was zaterdag al op. Hoeveel bier moet je meenemen? De mensen zaten tot het pad op kleedjes op het gras, heel leuk. Ik kreeg nog een heel lief briefje. Dat het festival 'on-Terneuzens' was.'' Keizer haalt haar schouders op: ,,Geen idee wat dan typisch Terneuzens is. Ik zie het in ieder geval als een compliment.''

,,Wat wij anders doen dat veel andere foodtruckfestivals is dat wij geen stageld of afdracht vragen. Mensen kunnen hier voor niks staan en mogen een bijdrage geven. Zo hebben ook de kleinere een kans om te komen. Zo hebben we een heel divers aanbod. Ze komen echt overal vandaan. Er is er zelfs een uit Haarlem. Dit jaar hebben we ook een veganistische foodtruck. Daar was heel veel vraag naar.''