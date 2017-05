Flying Horseman kan niet wachten om in kerk Hulst te spelen

videoDe Belgische alternatieve band Flying Horseman stond op Pukkelpop en in Vorst Nationaal. Maar waar frontman Bert Dockx al maanden naar uitkijkt, is het optreden in de protestantse kerk in Hulst.

Volledig scherm Bert Dockx speelt met zijn Flying Horseman in Hulst. © Nicolai Peter 'Normaal ben ik bang om in een kerk te spelen, vanwege de akoestiek. Maar die in Hulst is net een studio. Ik heb er al eerder gespeeld, met mijn andere band, Dans Dans. Dat was een van mijn favoriete optredens ooit. Ik hoop dat het optreden met Flying Horseman even tof gaat worden'', zegt zanger en gitarist Bert Dockx. ,,Onze muziek komt beter tot zijn recht in een kleine zaal. Grote festivals zijn leuk om te doen, maar zijn technisch gezien wat lastiger.'' Optreden in Hulst voelt zelfs een klein beetje als een thuiswedstrijd voor Dockx, die in 2008 met Flying Horseman startte als soloproject. ,,Ik woonde als tiener in Stekene en was vaak met vrienden in Hulst. Het is grappig om terug te komen in een totaal andere context.''

Drang

,,Ik had geen verwachtingen toen ik met Flying Horseman begon. Ik was gitarist, maar had altijd al zin om te zingen en songs te schrijven. Maar ik durfde niet, ik ging ervan uit dat ik niet goed genoeg was.'' Toch was er twaalf jaar geleden een moment dat Dockx zijn angst opzij zette. Dat gebeurde nadat hij vanuit Brussel, waar hij studeerde aan het Koninklijk Conservatorium, terug naar zijn geboortestad Antwerpen verhuisde. ,,Ik kreeg een job aangeboden bij een kindertheater. 's Avonds werkte ik vaak alleen en begon ik spontaan te zingen en kwamen er teksten naar boven.'' Het was goed dat hij op dat moment Loesje Maieu leerde kennen, die nu ook in Flying Horseman zingt. ,,Zij heeft mij heel hard gepusht om met mijn nummers naar buiten te treden. Ik dacht: 'misschien durf ik het ooit weleens'. Maar Loesje zei dat ik het nú moest doen.'' Uiteindelijk groeide Fying Horseman uit tot een sextet, dat verschillende muziekstijlen als folk, blues en ambient combineert. De band werd in 2013 genomineerd voor twee Music Industry Awards. Het album Night Long uit 2015 werd bedolven metlovende kritieken. Toch is Dockx de bescheidenheid zelve. ,,Ik had geen verwachtingen. Ik heb gewoon altijd de drang gehad om muziek te maken.''

Maar wat voor muziek eigenlijk? ,,Dat vind ik zo'n moeilijke vraag. Wij maken muziek die niet voldoet aan een radioformat. Als ik in een week tien uur muziek luister, is maar een uur daarvan in songformat. Wij brengen ook songs, maar we tasten de grenzen af. Vaak duren onze nummers lang. Er zijn lange instrumentale passages en extreme dynamieken. Vaak heb je binnen één song veel pieken en dalen. De stille passages zijn echt stil en de luide echt luid. Mensen vinden onze muziek heel beeldend. Velen zeggen me dat het voelt als een reis.''

Album

De band zat begin dit jaar zeven weken in residentie in Antwerpen. Daar werd een volledig nieuw album gecreëerd: ROOMS/RUINS. ,,Normaal zijn we een jaar bezig aan een nieuw album. Dat brengen we dan uit en daarna spelen we de nummers pas live. Nu is het omgekeerd: we spelen eerst live en in de zomer gaan we pas opnemen. De release zal begin 2018 zijn. Het zorgt ervoor dat de muziek al enorm gerodeerd is. Dat is fijn voor ons, maar wel maf voor het publiek.'' Het gaf de band ook stress, maar na acht optredens is het wel duidelijk dat de nieuwe nummers goed ontvangen worden. ,,Vooral in Nederland kregen we goede reacties. Ik werd altijd gewaarschuwd dat het Nederlandse publiek lawaaierig is, maar wij hebben een totaal andere ervaring. Nederlanders zijn helemaal niet minder aandachtig en ze laten veel meer hun appreciatie blijken. Vlamingen zijn zo gesloten, je kunt moeilijk peilen of ze iets goed vinden of dat ze zich vervelen.''

Nederland en België zijn al overtuigd, nu de rest van de wereld nog. ,,We zouden graag meer in het buitenland spelen.'' Echt grote toekomstplannen heeft Dockx niet. ,,Een plaat uitbrengen, veel spelen, een plaat uitbrengen, veel spelen... Het belangrijkste is dat we onze muziek kunnen delen. Dat kan overal zijn.''