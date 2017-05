Festival van Zeeuws-Vlaanderen biedt volop contrasten

De programmering voor de 29e editie van het festival, dat wordt gehouden van vrijdag 6 tot en met zaterdag 21 oktober, is inmiddels compleet. De kaartverkoop is nu al begonnen, wat twee maanden eerder is dan voorheen.

,,Gezien de al jaren stijgende lijn in bezoekersopkomst verwachten we weer een succesvolle festivaleditie met volle zalen", zegt directeur Rinus Meesen. ,,Door de verkoopperiode langer te maken geeft dit een beter overzicht en minder pieken in de organisatie."

Gastgemeente is dit jaar Terneuzen. Dat betekent dat de officiële opening daar wordt gehouden. Het festival wordt zaterdag 7 oktober ingeluid door het Orkest van het Oosten in het Scheldetheater.

Een dag eerder wordt het festival echter al in gang gezet. In Hengstdijk zal de vermaarde Vlaamse jazzpianist Jef Neve met zijn ensemble optreden. Het concert staat het in het teken van zijn jongste album, Spirit Control.

Het openingsweekend wordt zondagmiddag 8 oktober afgesloten door het strijkorkest van Amsterdam Sinfonietta, in de Sint Eligiuskerk in Oostburg.

Zuid-Amerikaanse muziek klinkt donderdag 12 oktober in de kerk in Zuiddorpe, dankzij het duo Claudia y Manito, ofwel Claudia van Trigt (zang, harp) en gitarist Manito.

Een dag later speelt het Berlage Saxophone Quartet in de NH Kerk in IJzendijke. Zaterdag 14 oktober zal Sinfonia Rotterdam XL werk van Tsjaikovski en Beethoven laten klinken in de basiliek in Hulst. Zondagmiddag 15 oktober speelt het Nieuw Amsterdam Klarinet Kwartet in Porgy en Bess in Terneuzen.

Het slotweekend van het festival begint donderdag 19 oktober met Holland Baroque in de kerk in Koewacht. Pianist Jan Vayne speelt vrijdag 20 oktober solowerk en improvisaties in De Halle in Axel.

Het afsluitende concert is zaterdag 21 oktober in de RK Kerk in Sluis. Het zal worden verzorgd door de Nordwestdeutsche Philharmonie.

Bezoekers waardeerden het festival vorig jaar met een cijfer van 8,3. Dat blijkt onderzoek dat studenten van HZ University of Applied Sciences in opdracht van de provincie bij diverse evenementen heeft uitgevoerd.