Femke Bun wint óók Vestrock Rally

blog Monnikenwerk: Eten in de kerk

11:42 Stiekem verheug ik mij deze meivakantie op het stellen van de vraag: "Zeg jongens hebben jullie zin om straks mee naar de kerk te gaan?". Ik voorzie reacties als 'doordeweeks?' of voor de grootste puber onder hen 'bekijk het'. Dit keer zijn het gewenste reacties. Ik heb in Zeeland ten minste drie restaurants gevonden die zich in voormalige kerkgebouwen hebben gevestigd. Als de jongens voor kerkbezoek bedanken, kan ik mooi met alleen mijn man op pad om 'uit eten' te gaan.