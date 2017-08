Feest in Axel voor iedereen

Al vanaf dag één is Kim Leclou de Rijk bij Potatolands betrokken. Samen met zeven andere bestuursleden staat ze nu aan de vooravond van het eerste lustrum.

,,We speelden al langer met het idee om een festival te organiseren. Toen in 2012 de vraag kwam om een festival te op te zetten in het kader van Axel 800, hoefden we we dan ook niet lang na te denken. Die eerste editie was gelijk een groot succes. Het hoogtepunt vond ik zelf het optreden van The All Axel band. Deze gelegenheidsband bestond eigenlijk uit iedere Axelaar die muzikaal iets te betekenen heeft. Wat een feest was dat, echt geweldig."

Al snel werd duidelijk dat er een voedingsbodem was voor een jaarlijks terugkerend evenement. Kim: ,,We gooien het dit jaar wel over een iets andere boeg. In voorgaande jaren lag de nadruk eigenlijk vooral op dance en rock. Deze muziekstijlen zul je ook dit jaar absoluut weer zien, maar we trekken het festival breder. Zo komt volkszanger Wilfred Plompen bijvoorbeeld optreden. Er bleek behoefte te zijn aan volksmuziek als aanvulling op het vaste programma. Uiteraard luisteren we hiernaar als organisatie. Na zijn succesvolle rentree op het podium bij Festival de Ballade in Terneuzen hebben we ook rapper Swensee uit Breskens kunnen strikken voor ons festival. We hadden eigenlijk niet verwacht dat hij ja zou zeggen. Des te blijer zijn we dus.

Sowieso proberen we zoveel mogelijk regionale acts een podium te geven. Zo treden de Duts'n uit Oostburg en De Hobbyisten uit Middelburg op. Ik kijk ook erg uit naar het optreden van PEER, een Middelburgse rockband die op het punt van doorbreken staat.''

Middenstand

Tijdens de eerste editie werd de klinkende slogan 'Voor Axel, door Axel' gehanteerd. Het publiek stroomt tegenwoordig ook van ver buiten de stadsgrenzen naar het Hofplein. ,,Het is mooi om te zien dat mensen van overal naar ons festival komen. Dat geeft veel voldoening. Als organisatie zoeken we trouwens nadrukkelijk de samenwerking met middenstand en verenigingen in Axel. Het stukje 'door Axel' proberen we dan ook in ere te houden. Alle plaatselijke verenigingen hebben we aangeschreven om te helpen. Hier hebben we een goede respons op gekregen. Met een dertigtal Axelse bedrijven hebben we een speciale spaaractie op touw gezet, waarbij mensen konden sparen voor korting op toegangskaarten.''

Kim roemt de inzet van de vrijwilligers. ,,Daar mogen we echt mee in onze handjes knijpen. Vooral als je kijkt hoe moeilijk bijvoorbeeld verenigingen het tegenwoordig met het vinden van vrijwilligers hebben.''

Hoofdact is dit jaar Kraantje Pappie. Een naam van formaat, die ook op Lowlands en Pinkpop heeft gestaan. De organisatie is blij met deze act. ,,Onze muziekcommissie heeft sowieso prima werk geleverd. Er staat echt een programma waarbij volgens ons voor ieder wat wils is. Ook voor de kinderen. Voor hun is er overdag Potatolands Junior. De kinderen kunnen bijvoorbeeld meedoen aan verschillende muziekworkshops. Ellen Phae geeft een zangworkshop, de kinderen kunnen leren drummen van Renzo van Poecke en de lokale dj DVW geeft een cursus dj'en. Ook is er een speciale editie van Axel got talent. Bij het avondprogramma ben ik zelf erg benieuwd naar ROLR. Hun naam zegt eigenlijk alles, 'Raiders of the Lost Rock'. Zij spelen allerlei klassieke rockcovers.''

Sfeer

Waarom iedereen zaterdag naar Axel moet komen, is voor Kim duidelijk. ,,We zijn natuurlijk niet het grootste festival, maar dat is juist onze kracht, vind ik. De sfeer is heel gemoedelijk en relaxed. Ook als je niet zo van muziek houdt, is er reden genoeg om te komen. Sinds dit jaar hebben we een foodcourt met zo'n tien foodtrucks. Om het foodcourt te bouwen hebben we een oproep gedaan voor oude meubels, lampjes en dergelijke. Hier zijn we uitstekend mee geholpen, waardoor we een mooi plein kunnen gaan bouwen. Als 'Erpelkappers' (bijnaam der Axelaren) doen we er samen alles aan om het festival weer tot een succes te maken.''

Potatolands, zaterdag 26 augustus, Hofplein Axel, vanaf 15.00 uur. Voor het programma: potatolands.nl