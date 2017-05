Erestoet voor maandag overleden Sabine Wortelboer (15)

Dewy was een van de velen die Sabine een kaartje stuurde. Het was Sabines laatste wens een grote bak met kaarten te krijgen. Daar is massaal gehoor aan gegeven. Vorige week leverde de postbode 30.000 kaarten af.

Zijspan

Dewy vroeg Sabine in haar kaartje, of ze graag eens wilde meerijden op de motor, in een zijspan, schrijft ze op Facebook. Daar was de Hulsterse toen al te zwak voor. Daarom organiseert ze de eretocht. Volgens Dewy past dat perfect bij Sabine, omdat ze een stoere meid was.