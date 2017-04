Eis veertien jaar voor doodslag Gideon Verhelst

DEN BOSCH – De advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij het gerechtshof in Den Bosch veertien jaar cel geëist tegen Suanley C., die bekende dat hij op 30 november 2014 Gideon Verhelst doodschoot in het centrum van Terneuzen.

C. is in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van de rechtbank in Middelburg van oktober 2015. Die legde na een eis van vijftien jaar, dertien jaar cel op.

De schietpartij was een rechtstreekse uitwas van de vete die destijds in Terneuzen leefde tussen verschillende Antilliaanse families. De schietpartij ontstond na een korte woordenwisseling. C. rende daarna achter twee belagers aan en haalde de trekker over. Verhelst, die zelf geen partij was in de familievete, werd daarbij dodelijk in de rug getroffen.