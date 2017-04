Eerste klassieke rijtuigentocht van start in Eede

Rijbewijs van 19-jarige Belg ingevorderd in IJzendijke

29 april IJZENDIJKE – Een 19-jarige Belg uit Watervliet is in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Statendijk in IJzendijke aangehouden vanwege agressief rijgedrag. Hij had te veel alcohol gedronken en vluchtte voor de politie.