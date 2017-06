Eerste cardioloog Zeeuws-Vlaanderen met pensioen

TERNEUZEN – In 1985 was Rob Taverne de eerste cardioloog in Zeeuws-Vlaanderen. Na dik dertig jaar gaat hij met pensioen. Eind deze maand is z’n afscheidsfeest en vanaf 1 september geeft hij echt het stokje over.

Gezelligheid. Misschien niet het eerste woord dat naar voren komt als je aan een ziekenhuis denkt. Maar zodra cardioloog Rob Taverne (64) een ruimte binnenloopt, komt de gezelligheid vanzelf mee. Een grapje en een grolletje met z’n collega’s gaan prima samen met het aantrekken van het 10 kilo zware loden schort dat nodig is in de behandelkamer. ,,Wij hoeven niet naar de sportschool. Na een dag werken zijn we helemaal opgedroogd.”

Volledig scherm Een tien kilo loden schort hoort bij de werkoutfit van de cardioloog. © Nicolai Peter De carrière van Taverne begon in Zeeuws-Vlaanderen. Hij werd als beginnend cardioloog door internisten gevraagd om naar het gebied te komen. Er was daar nog geen cardioloog. ,,Ik zag het als uitdaging om alleen te beginnen. Het was wel een beetje eng. Maar mijn opleider zei dat ik het kon. Dat gaf vertrouwen.” De eerste jaren waren zwaar. Zeeuws-Vlaanderen telde vier kleine ziekenhuizen en alle cardiologische zorg kwam terecht op de schouders van Taverne. ,,Ik reed me te blubber tussen al die ziekenhuizen en was de hele dag bezig.” Veel thuis was hij dan ook niet. ,,Mijn vrouw heeft de kinderen praktisch alleen opgevoed. Dat is de harde waarheid.” De cardioloog kijkt even weg. ,,Dat is iets wat ik nu anders wil gaan doen. Ik wil meer tijd vrij maken voor mijn gezin. Ik heb twee kleinkinderen van 8 en 18 maanden. Daar wil ik er meer voor zijn. En ik wil leuke dingen gaan doen, wat van de wereld gaan zien.”

Grapjes in de behandelkamer

De sfeer in de behandelkamer is het beste te omschrijven als steriel maar ontspannen. Er staat een katheterisatie op het programma. De geur van ontsmettingsmiddel slaat op je adem en laat bij velen de nekharen overeind komen. Maar Taverne brengt warmte mee. Joviaal begroet hij de man die op tafel ligt te wachten tot het onderzoek begint. Als de verpleegsters de voorbereidingen hebben getroffen, begint de cardioloog geconcentreerd aan het onderzoek. Maar stil is het niet. Taverne legt de patiënt uit aan waar hij mee bezig is. ,,Er komt nu warme vloeistof in uw pols. Dat zijn de medicijnen.” Die uitleg en grapjes tijdens een operatie vindt hij belangrijk. ,,Je moet mensen geruststellen. Sommige mensen waarderen de grapjes. Anderen niet. Maar na 30 jaar ervaring voel ik wel wat kan en wat niet.”

Veranderingen

In die dikke dertig jaar zag Taverne zijn vak veranderen. ,,Toen ik begon was dit er allemaal nog niet”, vertelt hij druk gebarend naar zijn computerscherm. ,,Ik moest ook allerlei apparatuur aanschaffen. Ik heb bijvoorbeeld ook de eerste pacemaker in Zeeuws-Vlaanderen geplaatst.” Wat niet is veranderd in die dertig jaar is de passie voor het vak. ,,Het is een exact vak. Je moet snel onderzoek doen en je kunt mensen snel helpen. Vooral dat technische maakt m’n vak zo mooi.”

Waar Taverne in zijn beginjaren nog van locatie naar locatie reed, heeft hij nu één werkplek: het cardiologisch centrum in Terneuzen. Tien jaar geleden kwamen de eerste plannen voor het centrum. Patiënten moesten tot dan altijd de regio uit als ze ernstige hartproblemen hadden.

Stoppen op hoogtepunt