Eerbetoon aan Axelaar Hans de Ruijter

Een groot aantal van zijn werken is in het museum op een wisselexpositie te zien die vrijdagmiddag is geopend onder grote belangstelling. De titel van de tentoonstellng is veelzeggend: And I come and I go (En ik kom en ik ga). Hans de Ruijter kwam in 1959 ter wereld en ging al in 1999, na een slopende ziekte.