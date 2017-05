Een goede vlieger vliegt niet, hij stáát

,,Niet vliegen, nee", aldus Piet Schrier, secretaris van de vereniging. ,,De vlieger moet zo hoog mogelijk boven in de lucht staan en zijn. Dan leggen wij de vlieger vast en laten de volgende op. Meestal hebben we allemaal een aantal tegelijk in de lucht."

De vlieger zijn allemaal zelf gemaakt. ,,Bedenken, knippen, naaien", legt Piet uit. ,,We maken ze van doek dat ook wordt gebruikt door surfers. Heel sterk. Soms doen we er met tussenpozen drie weken over en soms is een vlieger in drie dagen klaar. Dan komt het spannende moment: de eerste keer naar het strand in de hoop dat de vlieger doet wat hij moet doen. Iets uitdenken en dan hopen dat iets wat eigenlijk niet kan, toch lukt: dat de vlieger mooi staat. Dat is echt de kick."