Dwangverpleging kinderlokker beëindigd, tbs verlengd

Axelse palletfabrikant investeert fors in uitbreiding

15:49 AXEL - Den Doelder Pallets in Axel investeert twee miljoen in een nieuwe productielijn waar ieder uur vierhonderd pallets van de band rollen. De bouw begint in juni. Directeur Christian den Doelder hoopt dat rond november de nieuwe fabriek in productie genomen kan worden.