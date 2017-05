Dronken automobilist rijdt tegen wand tunnel

gastblog De snelheid van het oranjetipje

9:44 Ze zijn altijd zo snel, die oranjetipjes. Je komt ze zo heel af en toe tegen langs de bosrand, maar voor je het weet zijn ze weer uit beeld verdwenen. Ze vliegen maar enkele weken in het jaar, eind april tot half mei. In die korte tijd zoeken ze een partner, hebben ze vlinders in de buik en worden er wat eitjes afgezet. En dan is het eigenlijk weeral voorbij.