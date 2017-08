Documentaire over Hedwigepolder op Film by the Sea

VLISSINGEN - Tijdens de komende editie van Film by the Sea gaat 'Zoenoffer' in première, een documentaire van Bo van Scheyen over de Hedwigepolder.

Na de jarenlange discussie rond het onder water zetten van de Zeeuws-Vlaamse polder wil Van Scheyen de kijker nu nader kennis laten maken met de direct betrokkenen. Aan het woord komen onder anderen eigenaar Géry De Cloedt, diens juridisch adviseur Hans Mieras, Chris de Stoop (schrijver van het boek 'Dit is mijn hof') en polderbeheerder Karel Vergauwen.

Schoonheid en kracht

Ook wordt het gebied uitgebreid in beeld gebracht. Van Scheyen, die twee jaar aan het project heeft gewerkt, beoogt met de documentaire 'de polder in al haar schoonheid te laten zien en vast te leggen wat haar kracht nog is', zegt zij in een toelichting. ,,En om haar rijkdom vast te leggen voor later. Maar ook om de enorme vergissing om haar onder water te zetten op een emotioneel betekenisvolle manier te verbeelden."

Uniek

De polder is het zoenoffer van de politiek geworden, zegt De Stoop in de documentaire. ,,Echter, ze is mooi en bijzonder", aldus Van Scheyen. ,,Uniek in haar soort en behorend tot ons cultureel agrarisch erfgoed. Ik hoop dat er ergens iemand is die naar haar zwanenzang wil luisteren.”