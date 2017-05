Dochter Herman Ploegstra: 'Ik zou graag willen zeggen hoeveel ik hem mis'

IJZENDIJKE - Misdaadverslaggever John van den Heuvel duikt in de verdwijningszaak van Herman Ploegstra uit IJzendijke die sinds 2010 wordt vermist. In het programma 'De Gouden Tip' roept Van den Heuvel op tips en informatie over de zaak door te geven.

Ploegstra (35) verdween op 26 oktober 2010 op mysterieuze wijze. Zijn auto werd gevonden aan de Duivelhoekseweg bij Breskens. In de auto zaten minuscule bloedspetters van Ploegstra, bleek uit forensisch onderzoek. Net buiten de auto lagen zijn portemonnee en semafoon van de brandweer.

De politie liep vast in het onderzoek en bestempelde de vermissing tot 'coldcase'. Van den Heuvel vraagt mensen nu om meer informatie, om zo de zaak weer aan het rollen te krijgen.

Ploegstra's dochter Anoek (15) zegt in het programma haar vader erg te missen. "Soms heb je heel veel herinneringen. Als je een dochter met haar vader ziet lopen en bij jezelf denkt 'ja, hoe was dat met mijn vader?'", vertelt ze snikkend in het programma. "Ik zou graag willen zeggen hoeveel ik hem mis. En ik zou graag willen weten of hij trots op me is..."

"We willen zo graag een antwoord allemaal, maar vooral voor Anouk want verdriet van je dochter breekt je", schrijft haar moeder Sandra Ploegstra-Buck op Facebook. De politie looft een bedrag van 15.000 euro uit voor 'de gouden tip'.

De broer van Herman, Jan Ploegstra, gaat ervan uit dat hij is vermoord. "Hij heeft mogelijk met zijn neus in verkeerde zaken gezeten. Hij wist te veel en moest weg." Hermans andere broer, Cees, denkt dat het ook mogelijk is dat hij naar het buitenland is gevlucht.

Het is niet voor het eerst dat er landelijk aandacht is voor de verdwijningszaak. Ook misdaadverslaggever Peter R. de Vries dook in 2011 in de zaak. Het leverde zo'n 150 tips op, maar de oplossing bleef uit.