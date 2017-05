Dief herkent zichzelf op tv, meldt zich op politiebureau

Food­truck­fes­ti­vals veroveren Zeeuws-Vlaan­de­ren

9:00 TERNEUZEN - Traditionele jaarmarkten zijn op hun retour, helemaal hip zijn foodtruck festivals. Tegenwoordig heeft zowat elke plaats zijn eigen evenement waar (bijzondere) hapjes en drankjes geserveerd worden uit busjes, trucks, bakfietsen en zelfs tenten. Het is er altijd gezellig, want eten en drinken is olie voor de vriendschap.