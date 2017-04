De Jeugd van Tegenwoordig op Weitjerock

Lintje voor Dick de Pooter uit Aardenburg

18:52 AARDENBURG - Dick de Pooter mag zich sinds zaterdag ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’ noemen. De inwoner van Aardenburg kreeg die onderscheiding na afloop van de uitvoering van de Matthäus Passion in de Sint Baafs. De Pooter zet zich sinds 1984 in voor de organisator daarvan, Stichting Bach Comité Aardenburg. Naast de praktische organisatie van dit en andere evenementen verzorgt hij een educatief project over Bach en klassieke muziek op scholen.