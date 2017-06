Madrid Maersk komt toch 's nachts

VIDEO Huldiging maakt het voor voetballers een beetje goed

16:15 TERNEUZEN - Een week lang waren de voetballers van de Terneuzense Irisschool in de veronderstelling dat ze naar de districtsfinales in Zwijndrecht zouden gaan. Ze waren vorige maand immers kampioen van Zeeland bij de zeventallen geworden. Pas dagen later bleek dat er alleen finales voor elftallen gespeeld werden. De al bestelde bus moest weer worden afgezegd.