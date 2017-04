CDA in Sluis sluit PVV uit

De PVV wil bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar meedoen in 60 gemeenten, waaronder in Terneuzen, Hulst, Sluis, Vlissingen en Tholen. Of de PVV ook écht meedoet aan de verkiezingen in de Zeeuwse gemeenten, hangt af van het vinden van voldoende geschikte kandidaten. Maar áls de PVV meedoet, stuit dat alleen in Sluis op bezwaren bij de partij die nu het grootst is: het CDA.