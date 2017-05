Buurtbewoners maken eind aan Zeezicht Festival in Breskens

Racoon eerste in rij Basilieksessies Vestrock

16:11 HULST - Racoon heeft op 26 april akoestische versies van de nummers 'Bottle of waiting whisky', 'Hate to love' en 'Bring it on' opgenomen in de basiliek van Hulst. Het was de eerste van de Basilieksessies, een initiatief van Vestrock.