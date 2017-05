Busladingen Vlamingen naar Hulst om goedkoper medicijnen te kopen

Dat meldt Radio 2 in België. De bussen vertrekken onder meer bij de praktijk van Geneeskunde voor het volk in Hoboken en Deurne. Er is al langer sprake van 'medicijntoerisme' voor met name het inslaan van paracetamol. Maar nu komen de Vlamingen ook onder andere cholesterolverlagers, maagzuurremmers en bloeddrukverlagers kopen, die in Nederland veel goedkoper zijn. Bijvoorbeeld maagzuurremmer Omeprazole, die in België niet meer vergoed zou worden. In Nederland kost een grote verpakking 9 euro, in België 52 euro, zegt arts Dirk van Duppen tegen Radio 2.