Buitenlesdag; blozende wangen van taal en rekenen

,,Buitenlesdag is echt een heel leuk idee", zegt juf Martine Eijsackers. ,,Het vergt best wat van de leerkrachten, want je moet toch een speciaal lesprogramma in elkaar draaien, maar het is fijn om buiten te zijn, ik zou dit best wel vaker willen doen, de kinderen vinden het ook helemaal geweldig." Juf Martine beet met haar groep 4 de spits af met rekenen. In plaats van netjes in de schoolbanken te zitten en sommen te maken, rennen de kinderen over het schoolplein terwijl ze 'tafeltikkertje' doen. ,,Degene 'wie 'em is' tikt iemand aan, noemt een tafelsom en degene die getikt is, mag pas weer gaan rennen als hij het antwoord heeft gegeven!" Julian (7), met rode kaken van het rennen, vangt Cléo (8) en roept: ,,8x4!" Die staat nog nahijgend na te denken.