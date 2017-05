Bruinvis aangespoeld bij Groede

Schuifelen langs ruim 360 marktkramen

14:10 KOEWACHT - De 33ste editie van de grensoverschrijdende Meikermismarkt in Koewacht was gisteren weer toppie en bracht al vroeg duizenden bezoekers op de been. Planten, aardbeien, asperges, textiel, zonnebrillen, voor ieder wat wils.