Broers Azimi bouwen partyboot om tot drijvende discotheek

Le Formidable - verdeeld in exclusieve zalen en met ruimte voor zo'n 600 gasten - is een begrip onder de partyboten. Tot voor kort was het vaartuig erg in trek voor minicruises in Vlaanderen en Nederland, maar ook voor bijeenkomsten waarop zelfs de Belgische koning Filip te gast was. Al gaat de boot nu wel aan de ketting.



,,Ons plan is om het schip uit te bouwen tot een drijvende discotheek. Met een restaurant volgens een all-informule waarbij je dus entree betaalt, maar de rest van de avond niet meer hoeft te betalen voor je Bacardi's of andere sterke dranken."