Brandweer verricht metingen in Sint Jansteen

Waterschap werkt aan de weg

11:31 VLISSINGEN - Waterschap Scheldestromen is onlangs begonnen met het jaarlijkse groot onderhoud aan ongeveer 180 kilometer waterschapswegen in heel Zeeland. Als eerste staan wegen in Zeeuws-Vlaanderen en op Tholen op het programma. In alle gevallen is de weg gesloten en wordt het verkeer omgeleid.