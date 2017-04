4 mensen naar ziekenhuis na brand op kinderboerderij Terneuzen

Rond half vier 's middags woedde er korte tijd een brand in het lammerenhok van de kinderboerderij aan de Evertsenlaan. De brandweer was de brand snel meester maar een medewerker, twee stagiaires en een cliënt van Tragel Zorg dat de kinderboerderij beheert, hadden al zoveel rook ingeademd dat ambulancepersoneel hen zuurstof moesten toedienen. De drie vrouwen en een man zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Drie lammetjes van een dag oud en hun moederschaap zijn nagekeken door de dierenarts. Een lammetje is overleden aan zijn verwondingen. De andere twee lammetjes maken het naar omstandigheden goed en zijn niet in levensgevaar. Alle andere dieren in de stal werden door de medewerkers en brandweer in veiligheid gebracht.