Blinde zeehond met zes man van strand gesleept

Het betrof een jong vrouwtje van zo'n 1,60 meter lang. In beide ogen was er een witte gloed te zien, wat kan duiden op staar. "Ze was in ieder geval blind aan beide ogen. Ze hapte telkens om zich heen en wist niet wie waar stond", zegt Jaap van der Hiele van ReddingsTeam Zeezoogdieren (RTZ).