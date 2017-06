Belastingdienst onderzoekt miljoenenfraude in Hulst, Clinge, Bergen op Zoom en Roosendaal

'De Delta Ride for the Roses heeft zin'

9:17 GOES - Komend weekeinde stappen duizenden mensen weer op de pedalen voor de Delta Ride For The Roses, de inmiddels niet meer weg te denken Zeeuwse equivalent van het landelijke fietsevenement ten bate van de strijd tegen kanker. Voor het eerst zijn er ook routes in Zeeuws-Vlaanderen.